Ecuador
22 oct 2025 , 16:18

El Registro Civil realizará una nueva jornada extraordinaria de cedulación este sábado 25 de octubre

Ese día se atenderá a personas que hayan agendado un turno para esa fecha o aquellos que paguen por el servicio hasta el jueves 23 de octubre y quieran adelantar el turno que les fue asignado.

   
    Imagen de un hombre sacando su cédula en una brigada móvil del Registro Civil, en Guayaquil.( Registro Civil )
El Registro Civil realizará una nueva jornada extraordinaria de cedulación a propósito de las elecciones de referendo y consulta popular del próximo 16 de noviembre.

La atención se extenderá el sábado 25 de octubre en 48 agencias del país, 26 de esas están en Guayas, Pichincha tiene otras seis.

Le puede interesar: Referéndum y consulta popular 2025 | La campaña ya empezó y el debate gira en torno a la Asamblea Constituyente

Podrán acudir quienes agenden turno para esa fecha o aquellos que paguen por el servicio hasta el jueves 23 de octubre y quieran adelantar el turno que les fue asignado.

El costo del trámite es USD 5 si la emisión de la cédula es por primera vez o USD 16 para renovación. Los ciudadanos deben llevar el comprobante de pago.

Puntos de capacitación para miembros de junta receptora de voto para los próximos comicios

291 080 personas fueron designadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como miembros de las juntas receptoras del voto para el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

Ellos deberán capacitarse de manera obligatoria en alguno de los 573 puntos habilitados en el país y que se detallan en la página web cne.gob.ec.

La capacitación es presencial se podrá realizar hasta un día antes de las elecciones.

Lea también: Consulta popular | Así puede capacitarse si es miembro de mesa

Quienes no cumplan con este requisito tendrán una multa de USD 47, es decir, 10 % de un salario básico. Los miembros de las juntas receptoras que no acudan el día de las votaciones también serán sancionados con USD 70,50, y aquellos que abandonen la junta sin justificación, serán multados con USD 2 820 a USD 4 700.

Los miembros de las juntas receptoras recibirán USD 20 como compensación a su labor.

