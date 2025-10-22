El Registro Civil realizará una nueva jornada extraordinaria de cedulación este sábado 25 de octubre

El Registro Civil realizará una nueva jornada extraordinaria de cedulación a propósito de las elecciones de referendo y consulta popular del próximo 16 de noviembre.

La atención se extenderá el sábado 25 de octubre en 48 agencias del país, 26 de esas están en Guayas, Pichincha tiene otras seis.

Podrán acudir quienes agenden turno para esa fecha o aquellos que paguen por el servicio hasta el jueves 23 de octubre y quieran adelantar el turno que les fue asignado.

El costo del trámite es USD 5 si la emisión de la cédula es por primera vez o USD 16 para renovación. Los ciudadanos deben llevar el comprobante de pago.