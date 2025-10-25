La jornada extraordinaria de cedulación en Quito convoca a cientos de personas; la fila se extiende por tres cuadras

La jornada extraordinaria de cedulación, en Quito, convocó a cientos de personas que esperan un turno para obtener el documento de identidad. Si bien la atención comenzó a las 08:00 de este sábado 25, una larga fila empezó a formarse pasadas las 05:00. Tres horas más tarde ya daba la vuelta a la cuadra. LEA: Amigos y seguidores de Paulina Tamayo podrán visitar el lugar donde descansan sus restos Esta es la décima sexta jornada extraordinaria que realiza el Registro Civil en lo que va del 2025. La institución señaló que esta es la respuesta a la necesidad de la ciudadanía que, por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras, no pueden acudir a una agencia los días de la semana laboral y se extenderá hasta las 12:00.

Cientos de personas hacen fila para obtener su cédula en Quito. ( )

"Estoy pensando seriamente en mejor regresarme la casa y venir tranquilamente en noviembre, cuando ya pueda agendar el turno, porque esto está demasiado", dijo Daniel Pérez, quien acudió a la oficina matriz, en el centro norte de la capital.

El usuario llegó antes de las 07:00 y ya encontró, al menos, 500 personas formadas antes que él. "No sé si hasta el mediodía avance a llegar para que me den un turno", agregó. Funcionarios del Registro Civil se acercan a los ciudadanos para consultar si hay personas que tengan un turno agendado para este sábado. Ellos reciben atención prioritaria, a la par de grupos vulnerables. Una situación similar se vive en el Registro Civil de Tumbaco. A las 09:00 el sistema está colapsado, aseveró otro usuario y agregó que los funcionarios pidieron que "se alejen", porque no tienen capacidad de atender a toda la gente.

Jornada extraordinaria de cedulación