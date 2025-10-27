La entrega de pasaportes sin turno se extiende hasta el 28 de noviembre

Mediante un comunicado oficial, el presidente de la República, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-agradecio-militares-defensa-democracia-paro-nacional-HG10341677 target=_blank><b>Daniel Noboa</b>,</a> dispuso que los servicios para la obtención y renovación del pasaporte se <b>extiendan hasta el 28 de noviembre</b>, a escala<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/21-500-cedulas-emitieron-jornada-extraordinaria-multitudinarias-filas-AB10336723 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/acuerdo-de-paz-ecuador-peru-27-anos-historico-abrazo-de-itamaraty-GG10341241 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>