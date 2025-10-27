La entrega de pasaportes sin turno se extiende hasta el 28 de noviembre

Mediante un comunicado oficial, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que los servicios para la obtención y renovación del pasaporte se extiendan hasta el 28 de noviembre, a escala nacional, en las 27 agencias habilitadas para emitir este documento.

El precio tanto para la obtención por primera vez como para la renovación es de USD 90, con un descuento del 50 % para personas de la tercera edad, quedando en USD 45. En el caso de las personas con discapacidad igual o superior al 30 %, el documento no tiene costo.

Cuando el solicitante del pasaporte sea menor de edad, deberá presentarse con su padre y su madre. En caso de que uno de los dos no pueda asistir, se deberá presentar un poder notariado. Si el representante reside en el exterior, se deberá presentar un poder consular. El documento debe incluir los nombres completos y el número de cédula del menor.

Con esta medida, el Gobierno de Noboa busca agilizar el proceso para obtener el pasaporte, documento necesario para poder salir del país. En las agencias de Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), por ser puntos de impresión, la entrega del pasaporte se realiza el mismo día. En las otras 24 agencias restantes, la entrega se efectúa en un plazo de hasta ocho días laborables.