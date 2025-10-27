Política
27 oct 2025 , 12:47

Daniel Noboa agradeció a los militares por defender la democracia, tras finalizar el paro nacional

El mandatario se refirió al paro nacional, que duró un mes, durante la ceremonia por los 105 años de creación de la Aviación Nacional y aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

   
    Foto de Daniel Noboa, presidente de Ecuador.( Presidencia de la República )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
El presidente Daniel Noboa agradeció a los militares por defender la democracia, en referencia al paro nacional que duró un mes y mantuvo carreteras cerradas en el norte de Ecuador.

"Gracias a ustedes, el país no cayó en manos de quienes intentan verlo dividido y de rodillas, como tantas veces lo intentaron en el pasado. Gracias por defender la democracia, por defender la esperanza", expresó durante la ceremonia por los 105 años de la Aviación Nacional y aniversario institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El mandatario señaló que una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos, así perjudicando la producción y afectando el sustento de millones de familias.

"Ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz. Su compromiso con el Ecuador fue más fuerte que cualquier agresión", manifestó Noboa.

El presidente reslató que las Fuerzas Armadas enfrentan la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico y que recuperan zonas que antes estaban bajo control de las bandas criminales.

Temas
militares
Fuerzas Armadas
paro nacional
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
