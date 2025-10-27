Acuerdo de Paz Ecuador-Perú: 27 Años del histórico abrazo de Itamaraty que transformó la frontera

Hoy se cumplen 27 años de la histórica firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, sellado el 26 de octubre de 1998 en el majestuoso Palacio de Itamaraty, en Brasilia. Este trascendental documento puso un fin definitivo al histórico conflicto fronterizo que se prolongó por más de un siglo y medio, cuya última escalada fue la dolorosa Guerra del Cenepa en 1995.

El acuerdo fue suscrito por los entonces presidentes Jamil Mahuad Witt (Ecuador) y Alberto Fujimori Fujimori (Perú), con la crucial mediación de los cuatro países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942: Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Este proceso, que buscó la reconciliación total, incluso contó con la bendición del Papa Juan Pablo II.

La firma del Acta Presidencial de Brasilia no se limitó a la delimitación territorial final —estableciendo la línea en la Cordillera del Cóndor—, sino que definió una nueva era en las relaciones binacionales. El pacto incluyó un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, transformando a los antiguos contendientes en socios estratégicos con retos comunes.

Entre los instrumentos clave establecidos se encuentran el Tratado de Comercio y Navegación, la Comisión Binacional de Medidas de Confianza Mutua y Seguridad, y la creación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. Estos mecanismos han impulsado obras de infraestructura, proyectos productivos y han cimentado la cooperación mutua entre ambos pueblos.

Uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos derivados del acuerdo es el IV Eje Vial Binacional, una megaobra que busca potenciar la conectividad y el desarrollo social en las zonas limítrofes, históricamente abandonadas por décadas. Se espera que este proyecto de infraestructura esté operativo y culmine su implementación en el año 2026, cumpliendo así una de las promesas fundamentales del tratado de 1998.