27 oct 2025 , 08:45

VIDEO | El león Nzuri conquista las redes con su melena ondulada

La imagen tomada en la Reserva de Masai Mara por Kambiz Cameo Pourghanad ha sido aclamada por mostrar la elegancia y fuerza del emblemático felino africano.

   
    Imágenes de la melena ondulada de Nzuri.( RRSS )
En medio de la vasta sabana de Masai Mara, un león destaca entre todos. Su nombre es Nzuri, hijo del legendario Olepolos y sexto miembro de los siete machos subordinados de la manada Topi. Su melena, espesa y perfectamente ondulada, refleja la fuerza y la elegancia que lo han convertido en una de las figuras más admiradas del ecosistema africano.

La imagen que lo ha llevado a la fama fue capturada por el fotógrafo de vida silvestre Kambiz Cameo Pourghanad, reconocido por su trabajo en retratar animales en su hábitat natural. En la fotografía, Nzuri aparece bajo la luz del sol africano, con una melena tan densa y brillante que muchos usuarios graciosos lo comparan con una permanente.

De acuerdo con expertos en fauna africana, el aspecto único de su melena se debe a una combinación de genética, humedad ambiental y el secado natural tras las lluvias, factores que producen ese movimiento y textura tan características.

La publicación de Pourghanad rápidamente se viralizó en redes sociales. Según el propio fotógrafo, la imagen de Nzuri alcanzó más de 2,5 millones de vistas en su página y millas de veces compartidas en otras plataformas. “Mi objetivo es inspirar compasión y promover la protección de la vida silvestre a través de mis capturas”, señaló Pourghanad.

Imágen de la melena ondulada de Nzuri.
Imágen de la melena ondulada de Nzuri. ( RRSS )

Hoy, quienes siguen la vida de los grandes felinos en África aseguran que Nzuri está destinado a convertirse en uno de los leones más hermosos y reconocidos de Masai Mara. Su porte y su melena lo perfilan junto a nombres icónicos como Bon Jovi, King Moya y Blondie, consideradas leyendas vivientes de la sabana.

