VIDEO | El león Nzuri conquista las redes con su melena ondulada

En medio de la vasta sabana de Masai Mara, un león destaca entre todos. Su nombre es Nzuri, hijo del legendario Olepolos y sexto miembro de los siete machos subordinados de la manada Topi. Su melena, espesa y perfectamente ondulada, refleja la fuerza y la elegancia que lo han convertido en una de las figuras más admiradas del ecosistema africano.

La imagen que lo ha llevado a la fama fue capturada por el fotógrafo de vida silvestre Kambiz Cameo Pourghanad, reconocido por su trabajo en retratar animales en su hábitat natural. En la fotografía, Nzuri aparece bajo la luz del sol africano, con una melena tan densa y brillante que muchos usuarios graciosos lo comparan con una permanente.