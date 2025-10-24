Redes
24 oct 2025 , 12:16

VIDEO | Un repartidor cayó en la tumba durante un funeral en Santa Rosa, El Oro

El joven no se fijó en el hoyo destinado al ataúd y el accidente se volvió viral en Tik Tok.

   
  • VIDEO | Un repartidor cayó en la tumba durante un funeral en Santa Rosa, El Oro
    Captura de pantalla del momento de la caída del repartidor.( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un joven repartidor protagonizó un accidente inesperado durante una ceremonia de sepultura. Se convirtió en protagonista de un vídeo que rápidamente se viralizó en Tik Tok.

Lea: Así puedes seguir a Ecuavisa en Google Discover y ver primero nuestras noticias, noticieros y capítulos de Los García.

Mientras se disponía a entregar un ramo de flores, el trabajador no se percató del pozo abierto para el ataúd y terminó cayendo dentro. La escena sorprendió a los asistentes: algunos reaccionaron con asombro y otros con risas nerviosas, mientras que varios acudieron a ayudar a salir del agujero.

Lea: VÍDEO | Bumi, el pingüino rockhopper que juega con burbujas en Estados Unidos

El incidente, ocurrido en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, ha generado comentarios en redes sociales y se ha compartido millas de veces.

El video fue publicado por la página del delivery, acompañado de la leyenda: "Lo importante: la entrega llegó".

Temas
Redes
viral
repartidor
caída
Ecuador
El Oro
Santa Rosa
Noticias
Recomendadas