VIDEO | Un repartidor cayó en la tumba durante un funeral en Santa Rosa, El Oro

Un joven repartidor protagonizó un accidente inesperado durante una ceremonia de sepultura. Se convirtió en protagonista de un vídeo que rápidamente se viralizó en Tik Tok.

Mientras se disponía a entregar un ramo de flores, el trabajador no se percató del pozo abierto para el ataúd y terminó cayendo dentro. La escena sorprendió a los asistentes: algunos reaccionaron con asombro y otros con risas nerviosas, mientras que varios acudieron a ayudar a salir del agujero.

El incidente, ocurrido en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, ha generado comentarios en redes sociales y se ha compartido millas de veces.

El video fue publicado por la página del delivery, acompañado de la leyenda: "Lo importante: la entrega llegó".