Transportistas de Pichincha suspenden paralización por alza del diésel

La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha resolvió este domingo 14 de septiembre suspender la paralización del servicio de transporte que se había anunciado en la víspera en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel.

En una reunión realizada en Quito, los transportistas resolvieron junto al director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, que iban a instalar mesas de trabajo para socializar el mecanismo de compensación económica que el Gobierno plantea para los transportistas no solo de Pichincha, sino del país, y dialogar sobre los efectos del alza de combustible.

Lea también: La Fenacotip pide a transportistas no registrarse en plan de compensaciones por diésel

El sábado, el presidente de la Federación, Carlos Brunis, había anunciado que se iba a suspender el servicio de transportación pública en toda la provincia de Pichincha a partir de las 00:00 del lunes.

Uno de las propuestas del Gobierno para paliar los efectos del incremento del precio del combustible es pagar entre 400 y 700 dólares al mes a cada unidad de transporte intercantonal, USD 600 por cada unidad intraprovincial y USD 1 000 por cada vehículo interprovincial. El Ejecutivo destinará USD 68,7 millones para pagar estos incentivos en este año.

La eliminación de los subsidios de los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

Revise además: Alza del diésel | Gobierno habilita oficinas para que transportistas se inscriban en plan de compensación

El jefe de Estado dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación. Desde esta sábado 13 de septiembre, cada galón de diésel pasó a costar USD 2,80. Hasta el viernes se vendió en USD 1,80.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación del subsidio del diésel. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones.