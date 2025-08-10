Ecuador tramitará acreditación mundial en Medicina para garantizar validez de títulos en Argentina

El anuncio de que Argentina solo reconocerá los títulos médicos emitidos por universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés) generó la reacción del Gobierno ecuatoriano, pues actualmente ninguna universidad del país cuenta con ese aval internacional.

En un comunicado difundido este domingo 10 de agosto, la Cancillería informó que la WFME acreditó al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) como organismo encargado de evaluar a las 22 universidades ecuatorianas que imparten la carrera de Medicina. Añadió que, en el próximo proceso de evaluación de programas del área de la salud, se definirá cuáles instituciones podrían obtener el respaldo de la WFME, aunque no precisó la fecha de esta revisión.

El Gobierno aseguró que las 22 universidades que ofrecen Medicina cumplen con "exigentes estándares técnicos nacionales e internacionales, lo que garantiza que sus graduados cuentan con una formación sólida y de calidad".

La medida argentina fue anunciada el viernes 8 de agosto por el Ministerio de Capital Humano, luego de detectarse un fraude en el Examen Único de Residencias Médicas, requisito para acceder a cupos de especialidad en el sistema de salud.

Cada año, cientos de médicos extranjeros rinden esta prueba, que se realiza una sola vez. En la edición de julio de 2025, el examen quedó bajo sospecha por calificaciones sorprendentemente altas que no guardaban relación con el historial académico de los aspirantes. Los primeros puestos fueron ocupados por médicos ecuatorianos. Pero hubo un caso que llamó la atención: un aspirante ecuatoriano grabó la prueba con unos lentes inteligentes.

Tras el escándalo, el Gobierno argentino ordenó repetir el examen. De los 141 postulantes convocados a revalidar su desempeño, solo 117 se presentaron. Ninguno alcanzó la misma puntuación obtenida en la primera prueba; de ellos, 109 eran extranjeros.

El caso derivó en una denuncia penal contra quienes "hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas", según las autoridades argentinas.