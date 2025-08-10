Ecuador tramitará acreditación mundial en Medicina para garantizar validez de títulos en Argentina

El anuncio de que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/argentina-ningun-medico-paso-examen-para-especialidad-supuesto-fraude-NX9909807 target=_blank>Argentina</a></b> solo reconocerá los títulos médicos emitidos por universidades acreditadas por la <b>Federación Mundial de Educación Médica</b> (WFME, por sus siglas en inglés) generó la reacción<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fraude-examenes-argentina-titulos-medicos-EK9914402 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/argentina-examenes-denuncia-medicos-ecuatorianos-XH9898743 target=_blank></a></b> <b></b>