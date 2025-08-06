Argentina presenta denuncia penal contra médicos ecuatorianos por fraude en examen de residencias

El Gobierno de Argentina presentó una denuncia penal contra un grupo de médicos, varios de ellos ecuatorianos, por presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas . La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni , quien recalcó que "no se permitirá que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos". La publicación la hizo mediante su cuenta en X, donde también afirmó: "El que la hace, la paga".

La denuncia surge luego de que se detectaran puntajes inusualmente altos en varios postulantes extranjeros, particularmente de nacionalidad ecuatoriana. Según explicó Mario Lugones, ministro de Salud de Argentina, "en muchos casos, las notas obtenidas no corresponden con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades".

Cada año, alrededor de 18 000 médicos rinden este examen para acceder a una residencia o especialidad en el sistema de salud argentino, que exige un alto nivel académico.

Este año, los primeros lugares del examen fueron ocupados por médicos ecuatorianos, lo que llamó la atención de las autoridades. Uno de los casos más graves fue el de un postulante que utilizó lentes especiales para grabar clandestinamente la prueba, método con el cual obtuvo una calificación de 92 sobre 100.

El video de ese postulante, también de nacionalidad ecuatoriana, se hizo viral en redes sociales y mostró con claridad tanto su rostro como el mecanismo utilizado para hacer trampa. "Este no fue un error técnico, fue un fraude", subrayó Lugones, al señalar que estas prácticas perjudican a quienes se preparan de forma honesta. El ministro también se pronunció: "Queremos que quienes entren al sistema lo hagan por méritos y no por trampa".