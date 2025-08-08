Argentina: Ningún médico pasó el examen para la especialidad por un supuesto fraude

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero de la presidencia <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/codigo-rojas-ecuavisa-politica-actualidad-noticias-ecuador/ecuatorianos-tramposos-en-argentina-inaceptable-YF9869809 target=_blank>Argentina</a>, Manuel Adorni, confirmó que<b> ninguno de los médicos que volvió a rendir la prueba</b> logró revalidar su <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/argentina-examenes-denuncia-medicos-ecuatorianos-XH9898743 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/medicos-ecuatorianos-fraude-academico-argentina-EG9822446 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>