24 dic 2025 , 13:26

El feriado de Navidad moviliza a miles en Quito y Guayaquil

En la capital se prevé la movilización de 166 000 pasajeros, mientras que en Guayaquil la cifra alcanza los 200 000 viajeros.

   
Registro
Jhoel Banegas
El feriado de Navidad moviliza a miles de personas en Quito y Guayaquil. Las festividades proyectan una alta circulación de viajeros en todo el país y un repunte en la movilidad hacia el cierre del año.

Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, el flujo de pasajeros en las terminales terrestres de Quito y Guayaquil se mantuvo dentro de parámetros normales, aunque con un leve incremento de usuarios. No se registraron largas filas, pero sí una notable presencia de personas trasladando regalos navideños.

Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad, en la capital se movilizarán cerca de 166 000 pasajeros mediante las terminales terrestres y microrregionales. Desde la terminal de Carcelén, en el norte de la ciudad, se prevé la atención de 33 000 pasajeros, mientras que en Quitumbe la cifra alcanzará los 62 047 usuarios, lo que suma un total de 96 047 viajeros entre ambas estaciones principales.

A este movimiento se suman las terminales microrregionales de La Marín, Río Coca y Ofelia, desde donde se espera la salida de al menos 70 000 pasajeros durante el feriado navideño.

En el Puerto Principal, en cambio, entre el martes 23 y el jueves 25 de diciembre, la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (matriz) proyecta atender a unos 180 000 viajeros, cuyos destinos preferidos son Salinas, Manta, Esmeraldas, Quito y Babahoyo. De forma adicional, la Terminal Terrestre de Pascuales estima recibir a alrededor de 20 000 personas durante estas fechas.

Las autoridades anticipan que la actividad en las terminales terrestres se intensificará nuevamente entre el martes 30 de diciembre y el domingo 4 de enero, debido al desplazamiento por el feriado de Fin de Año y el retorno de los viajeros.

