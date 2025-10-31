Feriado de noviembre | En las terminales terrestres de Quito se prevé la salida de más de 100 mil turistas a otras provincias

Las autoridades municipales de Quito prevén la salida de miles de usuarios, por el feriado de Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, desde las terminales de Quitumbe y de Carcelén, así como las microrregionales de La Marín, Río Coca y la Ofelia.

El operativo se coordina para asegurar la operatividad, atención oportuna a los usuarios y la seguridad dentro de los espacios públicos, con los equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Control, agentes metropolitanos, Agencia Nacional de Tránsito, Cuerpo de Bomberos del DMQ y la Policía Nacional.

Las 37 operadoras que brindan su servicio en Carcelén, al extremo norte de Quito, mantendrán frecuencias a 44 distintos destinos. La terminal Quitumbe, con sus 101 empresas de transporte, brindarán servicio a 99 destinos diferentes. Se proyecta que desde Quitumbe viajen este feriado unos 69 mil pasajeros, aproximadamente y desde Carcelén más de 48 mil, durante los cuatro días de asueto.

Le puede interesar: ¿Cómo estará el clima durante el feriado largo? Zonas con lluvias y destinos ideales para el sol