Un sismo puso a temblar a Balao, provincia de Guayas

<b>LEA: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-santo-domingo-tercero-ecuador-ED10204514 target=_blank>Sismo en Santo Domingo, el tercero en Ecuador este 29 de septiembre</a> La Secretaría de Riesgos no ha emitido ninguna alerta o afectación por el evento. Ecuador se encuentra en el denominado <b>Cinturón</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-mar-santa-elena-28-septiembre-CJ10193724 target=_blank></a>