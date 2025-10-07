Ecuador
07 oct 2025 , 10:07

Un sismo puso a temblar a Balao, provincia de Guayas

La Secretaría de Riesgos no ha emitido ninguna alerta o afectación por el evento.

   
    Imagen referencial para graficar el registro de un sismo.( Canva )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Un sismo de magnitud 3.4 se produjo la mañana de este martes 7 de octubre en Balao, provincia de Guayas.

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politénica Nacional dijo que el sismo se produjo a las 07:09, con una profundidad de 19 kilómetros y con epicentro a 24,68 km de Balao.

En redes sociales, usuarios manifestaron haber sentido el temblor con moderación.

La Secretaría de Riesgos no ha emitido ninguna alerta o afectación por el evento.

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que abarca la costa oeste de América y la costa este de Asia y Oceanía, y en el que se produce el 85 % de la actividad sísmica mundial por la fricción de distintas placas tectónicas.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

