Sismo en Santo Domingo, el tercero en Ecuador este 29 de septiembre

Un sismo de magnitud 4.2 se produjo a las 13:59 de este lunes 29 de septiembre en La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según los internautas, el temblor se sintió de manera moderada en Santo Domingo y en la vecina Esmeraldas.

Es el tercer movimiento telúrico registrado en el transcurso de este lunes.

El primero ocurrió en Salinas, Santa Elena, con una magnitud de 3.5. El segundo tuvo lugar en Santa Ana, Manabí, con una magnitud de 2.8.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

