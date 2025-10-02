Un sismo de 4.3 grados se registró en Esmeraldas, este jueves 2 de octubre

Un sismo de magnitud 4.3 se produjo a las 09:52 de este jueves 2 de octubre en la costa de Muisne, Esmeraldas.

El Instituto Geofísico reportó que se produjo en el mar, a siete kilómetros del cantón y a 15 kilómetros de profundidad.

El sismo si se sintió en zonas de la provincia esmeraldeña, señalan usuarios en redes sociales.

Se trató del cuarto sismo de la semana, con tres temblores ocurridos el lunes 29 de septiembre.

El primero ocurrió en Salinas, Santa Elena, con una magnitud de 3.5. El segundo tuvo lugar en Santa Ana, Manabí, con una magnitud de 2.8. El tercero y último tuvo una magnitud 4.2 en La Concordia, Santo Domingo,

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.