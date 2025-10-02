Daniel Noboa modificó las condiciones del bono Incentivo Emprende para incluir a más beneficiarios

Noboa eximió que las personas cuyas necesidades o afectaciones hayan sido identificadas y levantadas en territorio por parte del Ministerio de Producción no tengan que cumplir dos requisitos:

Desde abril ya se había ordenado que este incentivo podía ser entregado a personas cuya actividad económica había sido perjudicada por cualquier circunstancia, y ahora, el mandatario agregó una nueva disposición para incluir más beneficiarios .

El presidente Daniel Noboa modificó ayer miércoles 1 de octubre el decreto ejecutivo con el que creó el Bono Incentivo Emprende , una ayuda económica de USD 1 000 creada en marzo de 2025 para la reactivación económica de emprendedores y dueños de negocios afectados por la temporada invernal .

Así, para los productores, emprendedores o comerciantes que han sido atendidos por funcionarios gubernamentales, la única regla que deben cumplir es que no deben ser beneficiarios de ninguna transferencia monetaria pagada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que actualmente se llama Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

Para este grupo, el Ministerio de Producción emitirá el listado aprobado de beneficiarios al MDH para que se proceda al pago de la transferencia monetaria.

Irene Vélez, secretaria de Comunicación, indicó el pasado 26 de septiembre en una entrevista con una radio de Cotopaxi que se prevé que el bono Incentivo Emprende llegue a 150 mil personas. Dijo que los interesados pueden acudir a puntos del Ministerio de Desarrollo Humano o a Gobernaciones para más información.