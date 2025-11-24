Más de 700 personas mueren cada año en Ecuador por siniestros en moto

En <b>Ecuador</b>, más de <b>700 personas fallecen cada año</b> en siniestros de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/atm-rodadas-jueves-guayaquil-motos-MH10062824 target=_blank>motocicletas</a></b>, y entre las causas que contribuyen a esas muertes está el hecho de conducir <b>sin casco de protección</b>. Pese a ello, una<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-hay-mas-cinco-millones-vehiculos-mayor-parte-motocicletas-NF10408702 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/infracciones-motociclistas-guayaquil-quito-cin-control-JL10396483 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>