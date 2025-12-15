El volcamiento de un bus deja un muerto y 28 heridos en la vía Balsas–Saracay, en El Oro

Un muerto y 28 heridos es el saldo de un siniestro de tránsito registrado alrededor de las 06:30 de este lunes 15 de diciembre en la vía Balsas–Saracay, a la altura del sector San Roque, en la provincia de El Oro. El siniestro involucró un bus de la cooperativa Centinela del Sur, que transportaba principalmente a estudiantes y docentes que se dirigían a sus centros educativos.

De acuerdo con los informes preliminares de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el vehículo perdió pista y sufrió un volcamiento parcial luego de deslizarse sobre la calzada mojada. Las condiciones climáticas adversas, marcadas por lluvias persistentes y una densa neblina, habrían dificultado la conducción del vehículo en un tramo de curvas pronunciadas.

Hasta el lugar del siniestro acudieron bomberos de Balsas y personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes brindaron atención inmediata a los pasajeros afectados. Varios de los heridos, en su mayoría con policontusiones leves y crisis nerviosa, fueron trasladados al Hospital Básico de Balsas, donde permanecen bajo observación.

En tanto, otras personas fueron derivadas a una casa de salud del cantón Piña.

La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) inició el peritaje para determinar las causas exactas del siniestro y establecer si, además de los factores climáticos, existió alguna falla mecánica o exceso de velocidad.

La vía Balsas–Saracay quedó completamente habilitada a partir de las 09:00, luego de que una grúa pesada retirara la unidad accidentada y se ejecutaran labores de limpieza del asfalto.