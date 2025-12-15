El volcamiento de un bus deja un muerto y 28 heridos en la vía Balsas–Saracay, en El Oro

Un muerto y 28 heridos es el saldo de un <b>siniestro de tránsito</b> registrado alrededor de las 06:30 de este lunes 15 de diciembre en la <b>vía Balsas–Saracay</b>, a la altura del sector <b>San Roque</b>, en la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/el-oro-2025-cuarta-provincia-mas-violenta-KH10538736 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/expolicia-cabecilla-sao-box-liberado-juez-pasaje-oro-BB10557107 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/policia-fallecio-siniestro-transito-pasaje-el-oro-AD10028585 target=_blank></a></b>