Un policía falleció tras un siniestro de tránsito en Pasaje, El Oro

El policía Ángel Ramón Guerrero, quien tenía el rango de cabo primero, falleció en un siniestro de tránsito ocurrido a la salida del cantón Pasaje, El Oro.

Cerca de las 06:00 de este sábado 30 de agosto, el agente habría perdido el control de su vehículo y se chocó contra un muro de un poste eléctrico, lo que provocó que el carro se volcara.

El uniformado, quien estaba en sus días libres, salió expulsado de la camioneta, falleciendo al instante. Las tres personas que lo acompañaban quedaron heridas.

Las circunstancias de la pérdida de control del vehículo se investigan. Por el momento se presume que circulaba a exceso de velocidad.

Trascendió que el agente era custodio de un funcionario de la Fiscalía. Los heridos fueron trasladados a una casa de salud y están en estado crítico.