30 ago 2025 , 09:12

Tres hombres fueron acribillados dentro de un vehículo cuando viajaban por Milagro, Guayas

Dos de los tres hombres asesinados en el interior de un vehículo, en la parroquia Roberto Astudillo de Milagro, habían sido detenidos el jueves 28 de agosto por tenencia de armas.

   
    Foto del auto que fue acribillado en la parroquia Roberto Astudillo, en Milagro, la noche del viernes 29 de agosto.( Buenas Nuevas Periódico En Vivo - Facebook )
Tres hombres fueron asesinados, y otros dos quedaron heridos, tras ser atacados con armas de fuego mientras circulaban por la vía Naranjito-Milagro, a la altura de la parroquia Roberto Astudillo, la noche del viernes 29 de agosto.

Según testigos, el carro en el que se movilizaba el grupo fue interceptado por varios sujetos en motos, quienes propinaron una ráfaga de disparos. Más de 25 restos de bala fueron hallados en la escena del crimen.

Walter Isaac Hurtado y José Daniel Pilco, dos de los tres fallecidos, habían sido capturados por la Policía Nacional el jueves 28 de agosto por tenencia de armas en Naranjito.

El parte de su detención relata que ellos, junto a otro hombre, tenían en su posesión más de 20 municiones, un arma de fuego tipo Mini Uzi y un revólver; y que fueron arrestados tras una persecución.

Como se encontraban de nuevo en libertad, se presume que el juez de la causa dictó medidas sustitutivas a ellos. La resolución judicial aún no consta públicamente en el sistema del Consejo de la Judicatura.

Hasta julio del 2025, la provincia de Guayas acumuló 2 547 muertes violentas, el 48 % de todos los asesinatos en Ecuador.

