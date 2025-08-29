Seguridad
29 ago 2025 , 11:11

El torso de un hombre fue hallado en la playa de San Vicente, Manabí

Manabí registra 250 muertes violentas más que el año pasado. El perturbador hallazgo ocurrió la tarde del jueves 28 de agosto.

   
    Foto de la camioneta donde fue recogida el resto humano en San Vicente, el jueves 28 de agosto.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Ciudadanos alertaron a la Policía Nacional del hallazgo de un torso humano en la playa de San Vicente, en Manabí, la tarde del jueves 28 de agosto.

El cadáver carecía de brazos, piernas y cabeza, los cuales habrían sido cortados con machetes. Además, notaron una herida producida por un arma de fuego en la región del torax.

Un equipo de Medicina Legal acudió a la zona para recoger la pieza anatómica.

Manabí está experimentando un año muy violento, con 769 asesinatos hasta el pasado 21 de agosto. Esto significó un incremento de 258 crímenes con respecto al mismo periodo del año pasado.

Masacre en Sucre, Manabí

En Sucre, el pasado 27 de agosto fueron asesinadas una madre, su hija y dos adolescentes. Fueron victimados en el interior de una vivienda en la ciudadela Club de Leones.

Los policías hallaron al menos 20 balas de fusil en la escena. Las víctimas se habrían dedicado al expendio de drogas.

