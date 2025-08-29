El torso de un hombre fue hallado en la playa de San Vicente, Manabí

Ciudadanos alertaron a la Policía Nacional del hallazgo de un torso humano en la playa de San Vicente, en Manabí, la tarde del jueves 28 de agosto.

El cadáver carecía de brazos, piernas y cabeza, los cuales habrían sido cortados con machetes. Además, notaron una herida producida por un arma de fuego en la región del torax.

Un equipo de Medicina Legal acudió a la zona para recoger la pieza anatómica.

Manabí está experimentando un año muy violento, con 769 asesinatos hasta el pasado 21 de agosto. Esto significó un incremento de 258 crímenes con respecto al mismo periodo del año pasado.