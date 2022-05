Seguridad y empleo, la prueba de fuego para el segundo año de Gobierno de Guillermo Lasso

Después de haber puesto “la casa en orden" y reorganizar las finanzas públicas, como dijo en su informe a la nación el presidente Guillermo Lasso, su segundo año de gestión tendrá dos retos importantes: la seguridad ciudadana y la generación de empleo.

Esos fueron los puntos coincidentes de los participantes en el espacio de debate de Ecuavisa.com, en Twitter, en el que se analizó lo que dijo y lo que no mencionó el Primer Mandatario en su discurso ante la Asamblea este 24 de mayo.

"La seguridad debe ser el primer tema en consenso a nivel nacional y la generación de empleo el siguiente tema", consideró el abogado Henry Cucalón, exasambleísta del Partido Social Cristiano.

La lucha contra la corrupción y la impunidad también debe estar en la agenda de los acuerdos de la sociedad y el Estado, consideró Cucalón.

Pero las gestiones que se realicen para lograr esos objetivos deben ser mejor comunicados, apuntó Caroline Ávila, doctora y docente en comunicación.

Para ella, esa fue una asignatura pendiente en el primer año de gestión y se reflejó en el discurso: "El presidente no le habló al ciudadano común, sino a una élite. Quien haya escuchado este discurso no va a quedar tranquilo en temas de seguridad. La actitud gubernamental da cuenta de la explicación de la problemática, pero no de la solución".

Otro invitado fue el canciller Juan Carlos Holguín, quien admitió que se debe comunicar mejor las acciones del régimen, pero destacó la reactivación económica a partir del plan de vacunación contra el COVID-19 en Ecuador.