El Registro Civil atenderá el servicio de cedulación sin turno, del 1 al 4 de diciembre de 2025

El servicio de cedulación sin turno atenderá al público, del lunes 1 al jueves 4 de diciembre de 2025, de 08:00 a 17:00, en las 193 agencias a escala nacional del Registro Civil. Durante estos cuatro días, la ciudadanía podrá acercarse a cualquier agencia habilitada del país para obtener su cédula de identidad sin necesidad de agendar un turno previo, asegurando un proceso ágil, eficiente y ordenado.

Desde enero hasta el 25 de noviembre de este año, el Registro Civil ha entregado 2.272.471 cédulas en todo el país.

