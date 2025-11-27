Ecuador
27 nov 2025 , 18:34

El Registro Civil atenderá el servicio de cedulación sin turno, del 1 al 4 de diciembre de 2025

El costo de la cédula por primera vez es USD 5. Por renovación vale USD 16. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, es gratuito.

   
    Una usuaria es atendida en el Registro Civil. ( Cortesía del Registro Civil )
Fuente:
Registro
El servicio de cedulación sin turno atenderá al público, del lunes 1 al jueves 4 de diciembre de 2025, de 08:00 a 17:00, en las 193 agencias a escala nacional del Registro Civil. Durante estos cuatro días, la ciudadanía podrá acercarse a cualquier agencia habilitada del país para obtener su cédula de identidad sin necesidad de agendar un turno previo, asegurando un proceso ágil, eficiente y ordenado.

Desde enero hasta el 25 de noviembre de este año, el Registro Civil ha entregado 2.272.471 cédulas en todo el país.

Los pasos que deben seguir los usuarios

Deberán acercarse al punto de atención habilitado con el comprobante de pago impreso del servicio, la cédula anterior (en caso de renovación). Si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

El costo de la cédula por primera vez es USD 5. Por renovación vale USD 16. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, es gratuito. Los pagos se los pueden realizar en la agencia virtual, en banca corresponsal, así como en la banca interna de las agencias del Registro Civil.

