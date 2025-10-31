Ecuador
Registro civil habilitará solo trámites esenciales durante el feriado de difuntos e independencia de Cuenca

El registro civil anuncia que mantendrá habilitados trámites esenciales durante el feriado por difuntos e independencia de Cuenca.

   
    Foto referencial a trámites del registro civil. ( Flickr )
El Registro Civil del Ecuador informó que mantendrá habilitados algunos de sus servicios durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, pero estos trámites serán solamente para servicios esenciales.

Según el comunicado oficial, el sábado 1 de noviembre se atenderá el servicio de cedulación, únicamente para los usuarios que hayan agendado un turno con anticipación. Este proceso requiere la presentación del comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación o, en casos de pérdida o robo, la constancia del Formulario de Documentos Extraviados emitida por el Consejo de la Judicatura.

Las agencias habilitadas para esta jornada extraordinaria pueden consultarse en la página oficial del registro civil.

Por otra parte, desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre de 2025, estarán disponibles 25 agencias a nivel nacional para la inscripción de defunciones, un servicio que se mantendrá activo durante los días de feriado, a continuación se encuentra el boletín del registro civil y las agencias habilitadas para cada trámite durante el feriado.

