Registro civil habilitará solo trámites esenciales durante el feriado de difuntos e independencia de Cuenca

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/nueva-jornada-extraordinaria-cedulacion-realizara-sabado-1-noviembre-HG10347770 target=_blank>Registro Civil </a>del Ecuador informó que mantendrá habilitados algunos de sus servicios durante el feriado nacional por el <b>Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca</b>, pero estos trámites serán <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/peajes-guayas-gratis-feriado-FE10364256 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/feriado-noviembre-oleaje-playas-ecuatorianas-KE10362796 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>