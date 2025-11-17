Ecuador
17 nov 2025 , 18:18

Más de 36 mil personas obtuvieron su cédula en las jornadas extraordinarias durante la Consulta Popular

Desde las primeras horas, las agencias a escala nacional, registraron una alta afluencia de personas que aprovecharon la oportunidad de acceder al servicio de identificación

   
    Una de las usuarias que acudió al Registro Civil el pasado fin de semana. ( Cortesía del Registro Civil )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
El pasado fin de semana, durante la última jornada electoral por la Consulta Popular 2025, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Registro Civil emitió 36 245 cédulas de identidad en las 38 agencias habilitadas.

El sábado 15 de noviembre, la atención se desarrolló desde las 08:00 hasta las 17:00. Ese día se emitieron 24 709 cédulas. En tanto que, el domingo 16 de noviembre, en el horario de 08:00 a 12:00, se entregaron 11 536 documentos de identidad.

Desde las primeras horas, las agencias a escala nacional, registraron una alta afluencia de personas que aprovecharon la oportunidad de acceder al servicio de identificación. Cabe señalar que, si bien el inicio de la atención fue a las 08:00, en varias agencias del país las operaciones iniciaron desde las 05:30 atendiendo a todos quienes acudieron a las diferentes agencias durante el día.

El director general, Ottón Rivadeneira, destacó el orden con que se desarrolló la jornada en las 38 agencias del país y la vocación de servicio para que todos los ecuatorianos obtengan su cédula.

