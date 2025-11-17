Más de 36 mil personas obtuvieron su cédula en las jornadas extraordinarias durante la Consulta Popular

El <b>pasado fin de semana</b>, durante la última jornada electoral por la Consulta Popular 2025, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/registro-civil target=_blank>Registro Civil</a></b> emitió 36 245 cédulas de identidad en las 38 <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/iess-transformacion-digital-red-de-salud-app-DH10425745 target=_blank></a></b>