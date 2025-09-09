Ecuador
09 sep 2025 , 20:47

Ante nuevos problemas en el Registro Civil, se podrán usar cédulas caducadas hasta el 30 de septiembre

Como medida de compensación, el Registro Civil atenderá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, desde las 08:00 hasta las 19:00 en sus 224 agencias a escala nacional.

   
    Imagen de la matriz del Registro Civil en Quito.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Adriana Bermeo

|
Una vez más el Registro Civil presenta problemas en sus servicios. Por ello decidió extender la validez de cédulas caducadas hasta el 30 de septiembre.

Esta vez no hubo sistema para sacar cédulas, pasaportes y otros documentos como el certificado de defunción. Quienes tenían turno para este lunes y martes no lograron hacer los trámites.

Tampoco pudieron pagar por esos documentos en la banca móvil, ni presencialmente en instituciones financieras.

El Registro Civil respondió con un comunicado. Dijo que hay intermitencias en el funcionamiento de toda su infraestructura tecnológica desde el lunes "debido a un proceso de innovación, mejora y repotenciación que se desarrolla en la plataforma virtual"

El problema aún no se ha solucionado, pero la institución aseguró que no hay vulneración de sus sistemas.

Comunicado del Registro Civil por las intermitencias de su servicio.
Comunicado del Registro Civil por las intermitencias de su servicio. ( Registro Civil )

Como medida de compensación, el Registro Civil atenderá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, desde las 08:00 hasta las 19:00 en sus 224 agencias a escala nacional.

Cédulas y pasaportes se atenderá a quienes tengan el pago y el turno para esta semana. Para los demás servicios, se proporcionará atención a quienes los requieran.

