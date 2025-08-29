La historia de Ximena Coba, la mujer de 74 años que sacó la cédula de identidad por primera vez

Ximena Coba, de 74 años, obtuvo la cédula de identidad, por primera vez, este viernes 29 de agosto de 2025, tras acudir a la agencia Iñaquito del Registro Civil.

¿Cómo es su historia? Cuando tenía 15 años, la mujer emigró a los Estados Unidos y durante décadas no tramitó su documento de identidad. Sin embargo, realizó las gestiones para y formalizar su situación.

Nació en 1951. Ella recordó que antes no se asignaba un Número Único de Identificación (NUI) al nacer, sino únicamente a las personas que obtenían su documento de identidad. Hoy, ella cambió esta realidad con el trámite de hoy.