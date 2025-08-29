La historia de Ximena Coba, la mujer de 74 años que sacó la cédula de identidad por primera vez

<b>Ximena Coba</b>, de 74 años, obtuvo la cédula de identidad, por primera vez, este viernes 29 de agosto de 2025, tras acudir a la <b>agencia Iñaquito del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Registro-Civil target=_blank>Registro Civil</a></b>. ¿Cómo es su historia? Cuando tenía 15<b></b> <b></b> <u><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/operativo-frenar-venta-ilegal-turnos-registro-civil-falsificacion-documentos-quito-FD10025725 target=_blank></a></b></u>