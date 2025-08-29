Ecuador
29 ago 2025 , 16:42

La historia de Ximena Coba, la mujer de 74 años que sacó la cédula de identidad por primera vez

Lo hizo hoy, viernes 29 de agosto de 2025, en la agencia Iñaquito del Registro Civil

   
    Ximena Coba al momento que sacó la cédula de identidad.( Cortesía del Registro Civil )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Ximena Coba, de 74 años, obtuvo la cédula de identidad, por primera vez, este viernes 29 de agosto de 2025, tras acudir a la agencia Iñaquito del Registro Civil.

¿Cómo es su historia? Cuando tenía 15 años, la mujer emigró a los Estados Unidos y durante décadas no tramitó su documento de identidad. Sin embargo, realizó las gestiones para y formalizar su situación.

Nació en 1951. Ella recordó que antes no se asignaba un Número Único de Identificación (NUI) al nacer, sino únicamente a las personas que obtenían su documento de identidad. Hoy, ella cambió esta realidad con el trámite de hoy.

Lo que dice la ley

Según el artículo 29 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, el Número Único de Identificación (NUI) es asignado a toda persona nacida viva desde elalumbramiento y se lo vincula con los datos biométricos para asegurar una identidad única e intransferible.

El NUI se integra a todos los servicios públicos y privados del ciudadano, incluso sin contar todavía con la cédula de identidad y debe constar de forma obligatoria en documentos como el pasaporte, el Registro Único al Contribuyente (RUC), registros de proveedores, entre otros.

Quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria como niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder al servicio de cedulación sin agendamiento. El costo de la cédula por primera vez es de USD 5, mientras que por renovación es de USD 16.

Noticias
