05 nov 2025 , 12:36

Este sábado 8 de noviembre habrá una jornada extraordinaria de cedulación

La jornada busca atender a quienes no pueden acudir al Registro Civil de lunes a viernes

   
    Una ciudadana realiza el proceso de cedulación en el Registro Civil.( Cortesía )
Juan Pinchao
El Registro Civil realizará el sábado 8 de noviembre una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias de las 24 provincias del país, en horario de 08:00 a 12:00.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a quienes ya tienen su turno agendado para ese día.

Es indispensable que los usuarios lleven el turno impreso y el comprobante de pago.

Además de la cédula caducada, de ser el caso; y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

  • Costo de la cédula por primera vez USD 5
  • Costo de la cédula por renovación USD 16
  • No tiene costo para personas con discapacidad igual o superior al 30 %

    • Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) no requieren agendar y contarán con atención preferencial.

