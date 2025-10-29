La búsqueda de un turno en el Registro Civil, la odisea de los ecuatorianos que requieren una nueva cédula

Intentar agendar un turno en línea en el Registro Civil es un proceso lento y frustrante para los usuarios que buscan sacar o renovar la cédula.

Este miércoles, desde las 09:00, en el intento por obtener una cita, se detectaron los problemas en la plataforma digital del Registro Civil.

Al ingresar al sitio web, la página muestra un mensaje que advierte sobre un alto volumen de tráfico y coloca al usuario en una fila virtual. Aunque el sistema promete tres minutos de espera, el tiempo aumenta constantemente.

Una vez dentro, la página pide registrarse, verificar datos de contacto y correo electrónico, pero el proceso puede tardar una media hora debido a que el portal se congela o queda en blanco varias veces.

Incluso al cambiar la contraseña, el sistema muestra mensajes como “Por favor espere, se está procesando su solicitud”, sin avanzar.

Y todo esto para iniciar la sesión. Si el usuario llega a completar el registro y se propone iniciar la sesión solicitada, pese a ingresar correctamente los datos, el portal los solicita nuevamente.

Antes de acceder a los servicios, como pago en línea y agendamiento de turnos, aparece un mensaje institucional que invita a denunciar actos de corrupción.

Sin embargo, durante el trámite se presentan errores frecuentes: “Error en el sistema”, “Error del servidor”, páginas en carga constante o el código “Error 403”.

El proceso, hasta este punto, puede tardar hasta una hora y media pero sin resultados. Cambiar de dispositivo tampoco soluciona los fallos: en celulares, el sistema permite avanzar algunos pasos pero, al llegar al sistema de cobro, se detiene y muestra nuevos errores.

Para continuar, el usuario está obligado a hacer varios intentos hasta llegar a la opción en la que se debe seleccionar el trámite de renovación de cédula.

Antes de permitir el pago, el sistema del Registro Civil solicita verificar la disponibilidad de turnos y ahí se corta nuevamente el trámite. Al seleccionar la provincia, en este caso Pichincha, la página se detiene y no despliega las agencias.

Dos horas después, el sistema pone a prueba nuevamente la paciencia del usuario, que se ve obligado a reiniciar el proceso esperando suerte en un nuevo intento.