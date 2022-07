Quito: quejas por el inicio de la revisión técnica vehicular

Una serie de inconvenientes se ha generado, desde la semana pasada, cuando la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que se retomarán los trámites de Revisión Técnica Vehicular (RTV), en Quito, a partir de este martes 5 de julio del 2022.

Desde las 00:00 del 1 de julio, la AMT habilitó el sistema digital para agendar las citas en la plataforma informática, pero hubo quejas porque la web tuvo problemas. Ante eso, la AMT aseguró que se dieron intermitencias por la saturación de personas que buscaban realizar el proceso, pero el portal sí funcionaba.

No obstante, los inconvenientes continuaron esta semana. “Siendo día 5 de julio y la página aún no funciona, no sé que hacen con los millones que cobran”, escribió el usuario Fernando Rodríguez en los comentarios del portal Quito Informa. Lo mismo expresó Diego Villacís: “por favor esa página no sirve. Traten de arreglar no se puede tomar un turno pero para multar si son número uno”.