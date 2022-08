Quito: malestar entre usuarios por la entrega de stickers de la Revisión Técnica Vehicular

A través de las redes sociales, la gente expuso su malestar por las deficiencias en la atención. "Para variar la eficiencia de AMT. Colapsó el norte de Quito solo para entrega de stickers de revisión, por qué la ineptitud de las dependencias públicas las tenemos que pagar los ciudadanos. Deben declarar en emergencia la administración pública y poner gente capacitada", escribió Geoffrey Murgueytio.

Paúl Casaliglla manifestó que hubo Un caos generalizado y filas interminables. "¿Por qué no se les ocurrió utilizar todos los centros de revisión para entregar los stickers y no solo uno? ¿Cuándo se reagendarán los que no alcancemos a retirar hoy?", preguntó.

Otros usuarios contaron que la fila de autos se tomó varios kilómetros de la avenida De la Prensa, desde el Centro de Revisión Vehicular Bicentenario hasta el sector de La Concepción: