¿Qué es Celec y por qué enfrenta cuestionamientos?

La empresa pública encargada de proveer el servicio eléctrico en el país es la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Su responsabilidad es generar, transmitir, importar y exportar energía eléctrica. Además, fue la entidad utilizada por el Gobierno Nacional para declarar la emergencia cuando el país enfrentó la crisis por los apagones en 2024.

Celec administra 33 centrales eléctricas distribuidas en las cuatro regiones del país. Por esta razón, los contratos para alquilar, comprar o repotenciar plantas eléctricas se firmaron a nombre de esta empresa pública.

Sin embargo, Celec no es una entidad independiente. Debe responder al Ministerio de Ambiente y Energía, ya que sus actividades están bajo su supervisión, en coordinación técnica con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Durante el periodo de apagones, Celec fue la entidad que contrató una de las tres barcazas termoeléctricas turcas con la empresa Karpowership. En conjunto, estas lograron aportar 300 megavatios al sistema eléctrico nacional, con un costo para el Estado superior a los USD 268 millones.

A estos contratos se suman los proyectos termoeléctricos Salitral, en Guayaquil, y Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ambas obras resultaron fallidas y derivaron en una demanda internacional contra la empresa Progen, que no instaló las centrales previstas, con una capacidad de 150 megavatios.

Otra de las obras inconclusas fue la central Esmeraldas III, que debía aportar 91 megavatios al sistema. Sin embargo, la empresa Austral tampoco culminó esta termoeléctrica, cuyo costo ascendía a 90 millones de dólares.

En medio de estos tropiezos en la gestión del sector eléctrico, Celec mantiene la misión de expandir la capacidad de generación de energía del país, que actualmente bordea los 5 000 megavatios, hasta alcanzar los 7 404 megavatios para el año 2032.