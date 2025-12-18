Ecuador
Demanda de Celec expone nexos entre Progen y Astrobryxa, una empresa ecuatoriana sin experiencia en electricidad

Astrobryxa aparece como subcontratista sin experiencia y con nexos familiares dentro de Celec, según la acusación.

   
Registro
Diego Cuenca
Una empresa ecuatoriana es acusada de tener vínculos con la compañía estadounidense Progen, que fue demandada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en Estados Unidos.

Las irregularidades apuntan a posibles conflictos de interés que involucran a una de sus accionistas, quien es hermana del exjefe de Asesoría de Contratos de Celec. Además, ella estaba relacionada con el exgerente general de la empresa pública e incluso se desempeñó como gerente de Progen para Latinoamérica.

La demanda presentada por Celec en territorio estadounidense expuso los nexos entre Progen y una firma ecuatoriana identificada como Astrobryxa S.A., domiciliada en Guayaquil. De acuerdo con el Gobierno Nacional, esta empresa fue reclutada por Progen para la instalación de generadores de energía en las centrales El Salitral y Quevedo, proyectos que finalmente no fueron concluidos.

Según el documento judicial, Progen habría pagado USD 20 millones a Astrobryxa por supuestos servicios como subcontratista. Sin embargo, la demanda sostiene que se trataría de una empresa sin experiencia en proyectos de generación eléctrica y calificada como una firma inexistente o fachada para esos fines.

Ecuavisa confirmó que Astrobryxa S.A. consta en los registros de la Superintendencia de Compañías como una empresa dedicada a la construcción de todo tipo de edificios residenciales.

La principal accionista de Astrobryxa es Karla Saud Calero, quien se desempeñaba como gerente de Progen para Latinoamérica cuando la compañía estadounidense se benefició de los contratos con Celec. Además, según la demanda, Saud Calero mantendría vínculos con Fabián Calero, quien era gerente general de Celec en el momento en que se adjudicaron dichos acuerdos.

El documento judicial también señala otro posible conflicto de interés: Karla Saud es hermana de José Antonio Saud, quien ocupaba el cargo de jefe corporativo de Asesoría y Contratos del Departamento Jurídico de Celec. La empresa pública detectó esta irregularidad en octubre de este año y procedió a desvincular al funcionario.

Karla Saud fue quien, el 20 de mayo, durante una rueda de prensa en Guayaquil, justificó públicamente los retrasos en las obras ejecutadas por Progen en el país.

Hasta el momento, los implicados no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

