Demanda de Celec expone nexos entre Progen y Astrobryxa, una empresa ecuatoriana sin experiencia en electricidad

Una empresa ecuatoriana es acusada de tener vínculos con la compañía estadounidense Progen, que fue demandada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en Estados Unidos.