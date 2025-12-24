Así será el próximo feriado del 25 de diciembre, en Ecuador

El presidente Daniel Noboa oficializó mediante decreto ejecutivo que 2026 iniciará con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-confirma-puente-feriado-ano-nuevo-2026-BN10481213 target=_blank>cuatro días de feriado</a></b> y que la jornada de trabajo no será recuperable. Suspender la jornada de trabajo en todo<b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/calendario-turismo-ecuador-2025-2030-OC10037328 target=_blank></a></b>