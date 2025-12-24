Ecuador
Así será el próximo feriado del 25 de diciembre, en Ecuador

Es día de descanso obligatorio. De otro lado, el presidente Daniel Noboa oficializó con decreto ejecutivo que 2026 iniciará con cuatro días de feriado y la jornada de trabajo no será recuperable.

   
    Un árbol de Navidad en el Centro Histórico de Quito. ( Internet )
Según el calendario del Ministerio de Turismo, el próximo jueves 25 de diciembre es feriado obligatorio, a escala nacional, por la Navidad. De otro lado, el 24 y 26 de diciembre serán jornadas normales de trabajo y no habrá descanso.

Este es el último feriado del año y miles de personas han acudido, de forma masiva, a los centros comerciales para hacer compras navideñas.

Feriado de Año Nuevo

El presidente Daniel Noboa oficializó mediante decreto ejecutivo que 2026 iniciará con cuatro días de feriado y que la jornada de trabajo no será recuperable.

"Suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 2 de enero de 2026: a fin de incorporar este día al feriado nacional del 01 de enero de 2026, extendiéndose así los días de descanso obligatorio del 01 al 04 de enero de 2026", dice la orden que firmó el mandatario.

El 2025 inició con cinco días de feriado, entre el miércoles 1 y el domingo 5 de enero. En ese caso, Noboa dispuso que el 2 y 3 de enero eran feriados no recuperables.

El Gobierno ha tenido la costumbre de extender los feriados para dinamizar la economía local en establecimientos formales y no formales.

