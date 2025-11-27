Ministro de Trabajo anuncia que Ecuador tendrá puente de feriado por el Año Nuevo de 2026

El Gobierno anunció que el 2026 iniciará con cuatro días de feriado. Harold Burbano, ministro de Trabajo, dijo que se decretarán como días de asueto el periodo entre el jueves 1 al domingo 4 de enero por Año Nuevo.

"Ese día que sería el viernes (2 de enero), que no es feriado conforme a la ley, será recuperable en relación a un acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador con con el empleado", dijo en una entrevista con Radio FM Mundo.

Burbano ratificó que el feriado por Navidad solo será el jueves 25 de diciembre, por lo que el viernes 26 de diciembre si será un día laboral.

El 2025 inició con cinco días de feriado, entre el miércoles 1 y el domingo 5 de enero. En ese caso, el presidente Daniel Noboa dispuso que el 2 y 3 de enero eran feriados no recuperables.

El Gobierno ha tenido la costumbre de extender los feriados para dinamizar la economía local en establecimientos formales y no formales.