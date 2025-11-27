Ministro de Trabajo anuncia que Ecuador tendrá puente de feriado por el Año Nuevo de 2026

El Gobierno<b> anunció que el 2026 iniciará con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/feriado-largo-navidad-fin-de-ano-FD10467471 target=_blank>cuatro días de feriado</a></b>. Harold Burbano, ministro de Trabajo, dijo que se decretarán como días de asueto el periodo entre el jueves 1 al domingo 4 de enero <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/la-cena-recomendable-en-epoca-navidad-MG10438545 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/multa-quema-monigotes-guayaquil-quito-EB6553226 target=_blank></a></b>