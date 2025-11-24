Política
¿Habrá feriados largos por Navidad y Año Nuevo?

El ministro del Trabajo dijo que el Ejecutivo aún no ha decidido si extender los feriados, como se hizo en otras fechas de este año.

   
    Este 2025, Navidad y Año Nuevo caen jueves. ( API )
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, informó este lunes 24 de noviembre que el Gobierno Nacional aún no ha decidido si ampliará los feriados de Navidad y Año Nuevo, como sí lo ha hecho con otras fechas festivas durante este año.

“Todavía no hemos tomado una decisión respecto a los próximos feriados. Lo que está en el foco del Gobierno es replicar lo hecho en el feriado anterior: otorgar algún tipo de beneficio a las provincias afectadas por el paro nacional", explicó el funcionario durante una comparecencia en Quito.

Lea también: Feriado de Noviembre: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca marcan la última festividad extendida de 2025

En el último puente festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extendió del 1 al 4 de noviembre, el Gobierno redujo el IVA del 15 % al 8 % para el sector turístico, pero únicamente en Imbabura, Carchi y en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, en Pichincha.

Este 2025, Nochebuena cae miércoles y Navidad cae jueves. Fin de año y Año Nuevo coincidirán en esos mismos días.

Para el feriado por la Independencia de Guayaquil, el presidente Daniel Noboa decretó un día de asueto más, ampliando el puente festivo del jueves 9 al domingo 12 de octubre.

Mientras que, en diciembre pasado, Noboa decretó feriado los días jueves 2 y viernes 3 de enero, por lo que todo el país tuvo un puente festivo de cinco días, entre el miércoles 1 y el domingo 5 de enero.

Revise además: Feriado de cinco días en Ecuador para empezar el 2025: esto debes saber

