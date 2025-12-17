El feriado de Año Nuevo 2026 de cuatro días no será recuperable, decretó Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa oficializó mediante decreto ejecutivo que el 2026 iniciará con cuatro días de feriado y que la jornada de trabajo no será recuperable.

"Suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 2 de enero de 2026: a fin de incorporar este día al feriado nacional del 01 de enero de 2026, extendiéndose así los días de descanso obligatorio del 01 al 04 de enero de 2026", dice la orden que firmó el mandatario.

Ya Harold Burbano, ministro de Trabajo, había anticipado que este feriado de Año Nuevo se extenderá por cuatro días, sin embargo, él había señalado que el día sería recuperable. Noboa precisó en su disposición que ese no será el caso.

"La jornada de trabajo suspendida no será recuperable", aclaró el jefe de Estado. Con ello, quien labore el 2 de enero, deberá ser remunerado con el 100 % de las horas trabajadas.

El 2025 inició con cinco días de feriado, entre el miércoles 1 y el domingo 5 de enero. En ese caso, el presidente Daniel Noboa dispuso que el 2 y 3 de enero eran feriados no recuperables.

El Gobierno ha tenido la costumbre de extender los feriados para dinamizar la economía local en establecimientos formales y no formales.