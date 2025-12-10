Sociedad
El cronograma de vacaciones de Fin de Año se extiende hasta el 4 de enero de 2026 en planteles educativos fiscales

Las instituciones públicas retornarán a las aulas el lunes 5 de enero de 2026 y los particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su propio cronograma

   
    Imagen referencial de un grupo de estudiantes. ( Cortesía del Ministerio de Educación )
El cronograma de vacaciones, con base en las disposiciones de feriados dictadas por el Gobierno Nacional, se extenderá del viernes 26 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, informó el Ministerio de Educación en su portal web.

Con esto, las instituciones educativas públicas retornarán a las aulas el lunes 5 de enero de 2026 y los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su propio cronograma. La idea es que se cumplan los 200 días de clases establecidos en la normativa.

En el régimen Costa–Galápagos más de 1,8 millones de estudiantes, 82.751 docentes y 7.572 instituciones educativas del sostenimiento fiscal se encuentran próximos a culminar el tercer periodo el 26 de febrero de 2026.

Luego de esa fecha, quienes deben rendir exámenes supletorios tendrán las clases de recuperación del 27 de febrero al 05 de marzo y las evaluaciones, calificaciones y juntas de curso serán del 06 al 11 de marzo de 2026. Por su parte, las vacaciones para los docentes serán del 12 de marzo al 10 de abril y retornarán a los establecimientos el 13 de abril de 2026.

Alumnos de tercero de bachillerato

Los chicos de Tercero de Bachillerato deberán cumplir con la Segunda Fase del desarrollo de la Evaluación final de Bachillerato, hasta el 29 de enero de 2026 y las juntas de curso de la Evaluación Final de Bachillerato serán el 18 de febrero 2026.

El cronograma es de aplicación obligatoria para los planteles fiscales. Sin embargo, es referencial para los de otros sostenimientos que deben considerar las fechas que el Viceministerio de Educación Superior establezca para los procesos de acceso al siguiente nivel educativo.

El sistema informático de titulación para todos los sostenimientos estará habilitado hasta el inicio del siguiente año lectivo y, posteriormente, se habilitará para los procesos de los alumnos pendientes de titulación.

Para el inicio de los procesos de traslados de hermanos, matrículas de hermanos, traslados de estudiantes, matrículas ordinarias y matrículas extraordinarias, en instituciones educativas fiscales, se informará oportunamente el cronograma para el ingreso en la página web juntos.educacion.gob.ec, permitiendo que los padres de familia o representantes legales puedan escoger la institución educativ, de acuerdo con la disponibilidad de oferta educativa y ubicación.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, el nuevo año lectivo 2026-2027 iniciará el lunes 04 de mayo de 2026 de forma escalonada.

