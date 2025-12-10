El cronograma de vacaciones de Fin de Año se extiende hasta el 4 de enero de 2026 en planteles educativos fiscales

El cronograma de vacaciones, con base en las disposiciones de feriados dictadas por el Gobierno Nacional, se extenderá del viernes 26 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, informó el Ministerio de Educación en su portal web.

Con esto, las instituciones educativas públicas retornarán a las aulas el lunes 5 de enero de 2026 y los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su propio cronograma. La idea es que se cumplan los 200 días de clases establecidos en la normativa.

En el régimen Costa–Galápagos más de 1,8 millones de estudiantes, 82.751 docentes y 7.572 instituciones educativas del sostenimiento fiscal se encuentran próximos a culminar el tercer periodo el 26 de febrero de 2026.

Luego de esa fecha, quienes deben rendir exámenes supletorios tendrán las clases de recuperación del 27 de febrero al 05 de marzo y las evaluaciones, calificaciones y juntas de curso serán del 06 al 11 de marzo de 2026. Por su parte, las vacaciones para los docentes serán del 12 de marzo al 10 de abril y retornarán a los establecimientos el 13 de abril de 2026.

Le puede interesar: Inicio de clases | Las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes en Ecuador: un desafío creciente en las aulas