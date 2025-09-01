Ecuador
El viceministerio de Turismo publicó el calendario de feriados en Ecuador hasta 2030: estas son las fechas

En lo que resta de 2025, quedan cuatro días de feriados nacionales. El Viceministerio de Turismo ha indicado qué días libres tendrán los ecuatorianos hasta 2030.

   
    Imagen de la playa Ballenita, Santa Elena, previo a un feriado de Carnaval.( César Muñoz/API )
El Viceministerio de Turismo, recientemente fusionado al Ministerio de Producción, publicó el calendario de feriados en Ecuador de lo que queda del 2025 hasta el 2030.

"Desde las playas hasta los Andes y la Amazonía, cada feriado es una oportunidad para descubrir más de nuestro país", dijo la Cartera de Estado al publicar el listado en redes sociales.

En lo que queda del 2025, quedan cuatro feriados: Independencia de Guayaquil (que pasa del jueves 9 al viernes 10 de Octubre) Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca (que los días de descanso se darán los lunes 3 y martes 4 de noviembre) y Navidad, el jueves 25 de diciembre.

​​​​El Viceministerio de Turismo recordó que en los feriados de Año Nuevo, Navidad y martes de carnaval no se trasladan, de acuerdo a cuatro leyes de Ecuador.

Ecuador tiene 11 días de feriados nacionales al año. En estas fechas serán celebradas desde el 2026 hasta el 2030:

  • Calendario de turismo de 2026.
    Calendario de turismo de 2026. ( Viceministerio de Turismo )
  • Calendario de turismo de 2027.
    Calendario de turismo de 2027. ( Viceministerio de Turismo )
  • Calendario de turismo de 2028.
    Calendario de turismo de 2028. ( Viceministerio de Turismo )
  • Calendario de turismo de 2029.
    Calendario de turismo de 2029. ( Viceministerio de Turismo )
  • Calendario de turismo de 2030.
    Calendario de turismo de 2030. ( Viceministerio de Turismo )
