Aduanas de Ecuador alerta de un portal falso que cobra por el formulario de registro aduanero (FRA)

Un portal web fraudulento, con la url de formularioderegistroaduaneroecuador.com, trata de engañar a viajeros que se dirigen a Ecuador, alertó el<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/senae-formulario-registro-aduanero-YA9741230 target=_blank> Servicio Nacional de Aduanas (Senae)</a></b>. Aquel sitio capta<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cargamento-ilegal-mercaderia-incautado-huaquillas-XD9948707 target=_blank></a></b>