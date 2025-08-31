Ecuador
31 ago 2025 , 17:17

Aduanas de Ecuador alerta de un portal falso que cobra por el formulario de registro aduanero (FRA)

El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) recordó que el formulario de registro aduanero es totalmente gratuito y que se debe llenar en su página web oficial.

   
    Imagen de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en un decomiso de cigarrillos que entraron de manera irregular a Ecuador.( Aduanas de Ecuador )
Un portal web fraudulento, con la url de formularioderegistroaduaneroecuador.com, trata de engañar a viajeros que se dirigen a Ecuador, alertó el Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

Aquel sitio capta a usuarios al ponerse como nombre el Formulario de Registro Aduanero, un trámite que deben hacer los ciudadanos que lleguen al país y que transportan más de USD 10 000 en efectivo, en instrumentos negociables al portador, como cheques, bonos y letras de cambio, o metales y piedras preciosas.

Al llenar el formulario del portal web falso, cuya información podría ser recopilada para fines maliciosos, aparece que se debe pagar USD 22, cuando el trámite válido es totalmente gratuito.

  • Foto del portal falso del formulario de registro aduanero (FRA).
    Foto del portal falso del formulario de registro aduanero (FRA). ( Senae )
  • Foto del portal falso del formulario de registro aduanero (FRA).
    Foto del portal falso del formulario de registro aduanero (FRA). ( Senae )

¿Cómo llenar el FRA?

La primera vez tendrá que crear una cuenta con su nombre, fecha de nacimiento y número de identificación. Para llenar el formulario debe:

  • Ingresar a la página web www.aduana.gob.ec
  • Seleccionar Servicio al Ciudadano
  • Escoger Para Viajeros
  • Elegir Formulario de Registro Aduanero

    • Cumplir con el proceso toma alrededor de 10 minutos y al finalizar se genera un código QR y un documento PDF. Cualquiera de los dos podrá presentarse en Migración y, eventualmente, será requerido por las autoridades aduaneras en el aeropuerto, pasos terrestres o terminales marítimas.

    Puede acceder al Formulario de Registro Aduanero (FRA) oficial haciendo clic aquí.

