En el primer Grito de Independencia de 1809, las mujeres jugaron un papel clave y silencioso

El 10 de Agosto de 1809, los hombres pasaron a los libros como próceres, pero las mujeres, pese a que no estuvieron en el frente de batalla ni empuñaron armas, sostuvieron la rebelión, albergando conspiraciones, cuidando heridos, transmitiendo mensajes y ocultando perseguidos.

Uno de los rostros más visibles fue el de Manuela Cañizares. Tenía 40 años cuando, en su casa, en la esquina de las calles Chile y Guayaquil, se selló el plan del levantamiento. Era la noche del 9 de agosto y cuando algunos hombres dudaron, ella soltó la frase que la historia inmortalizó:

"¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¡Qué se vayan los que no se sientan con el valor de ser libres!".

Ese grito encendió la chispa que amaneció en revolución. Otra destacada mujer fue Rosa Zárate de Peña, agitadora política, organizadora de tertulias, incansable en Quito, Esmeraldas y Pasto.

Su lucha terminó lejos de su tierra, capturada junto a su esposo, fue decapitada por las fuerzas afines a la corona española en Colombia. Su sangre se convirtió en uno de los primeros sacrificios femeninos por la libertad.

