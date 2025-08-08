La masacre del 2 de Agosto de 1810 se recrea en el museo Alberto Mena Camaño de Quito

Las luces de la exposición se apagan unas 20 veces al día. Cuando eso ocurre, empieza la recreación de la masacre del 2 de agosto de 1810 para los visitantes del museo Alberto Mena Caamaño, en el Centro Histórico de Quito.

Esa escena ocurre en lo que fueron los calabozos del Cuartel Real de Lima en la colonia y se inspira en un cuadro de César Villacrés. La recreación es vista por 400 personas cada la semana. Los detalles de las 11 esculturas de cera, traídas de Francia, permiten apreciar la crudeza de la masacre.

En el Cuartel Real de Lima murieron fusiladas unas 80 personas por apoyar la Junta Soberana de Quito que dio inicio al proceso independentista regional. La masacre se extendió por las calles en donde murieron otras 200 personas que se enfrentaron con las tropas españolas, o intentaron huir de ellas.

Tras la masacre, los padres de la catedral -ahora parroquia del Sagrario- recogieron los cuerpos. La mayoría fue enterrada sin lápidas.

