El hogar de Manuela Cañizares fue el punto clave de la rebelión del 10 de Agosto

En las casas y calles del Centro histórico de Quito se fraguó el Primer Grito de la Independencia de Hispanoamérica, el 10 de agosto 1809. Ahora, después de 216 años de la rebelión, algunas residencias de los próceres permanecen reconstruidas o refaccionadas.

   
La más emblemática está en las calles García Moreno y Espejo, junto a la Catedral Metropolitana, a 30 metros de la entrada secundaria del Palacio de Carondelet. Es la casa parroquial El Sagrario, en donde vivía Manuela Cañzares, heroína del grito de la Independencia.

En esa casa, de dos pisos y cinco balcones con ventanas de madera, se reunieron la noche del 9 de agosto, 13 patriotas para proclamar la Independencia. Sus nombres constan en una placa colocada en 1891 durante el Gobierno de Antonio Flores. En otra placa, se resalta el liderazgo que tuvo Cañizares para impulsar la destitución del presidente de la Real Audiencia e instalar una Junta Soberana.

La casa conserva su estructura colonial, sus paredes de adobe y sus dos patios. Es uno de los sitios más visitados del Centro Histórico en donde funciona un restaurante y locales comerciales.

Fernando Jurado Noboa, que ha escrito en 13 tomos la historia de esas calles, casas y gente del Centro Histórico, desde 1534, resalta el valor de la casa de Cañizares, como vestigio colonial.

Dos cuadras al norte está la casa que fue de Juan de Dios Morales, secretario de la Junta. En la esquina de las calles Venezuela y Mejía, se conserva la estructura original de un subsuelo, dos pisos, paredes de adobe, vigas de madera.

Está a cargo del Municipio de Quito y allí funcionan la Secretaria de Educación, auditoría y Dirección Tributaria del Concejo. Una placa devela la importancia de esa edificación con los nombres de los propietarios desde que fue construída.

Otras casas históricas

La casa, con dos patios, fue restaurada, pero mantiene las piedras originales de sus bases. son rocas medianas entrelazadas con piedras pequeñas, mezcladas con barro. Las paredes son tapiales de ochenta centímetros de ancho y ventanas con alfajías de madera.

En la calle Benalcázar, frente a la Plaza de San Francisco, está la casa de Luis de Saa, prócer de la Independencia que participó en los movimientos insurgentes contra la Real Audiencia.

Es una de las mejor conservadas. La entrada principal es de madera y sus dos balcones ofrecen una vista privilegiada de la Iglesia de San Francisco. Tiene patios con locales comerciales adornados con plantas ornamentales.

Conserva las gradas de piedra original y la visitan cientos de turistas nacionales y extranjeros por la variedad gastronómica de sus cafeterías y restaurantes.

Al nororiente de la plaza de la Independencia, en la esquina de las calles Flores y Junín, está la vivienda de Javier Ascázubi. otro patriota de la independencia. Sus dos pisos fueron lugares de reuniones clandestinas de los independentistas. Luce abandonada.

Cuatro cuadras al sur, en la avenida Maldonado, cerca a la Plaza de Santo Domingo, está la casa de la familia Espejo- Aldaz. En ella, según los historiadores, vivió la niñez y adolescencia Eugenio Espejo, ideólogo y maestro de los próceres de la Independencia. Murió doce años antes del 10 de agosto de 1809. Tiene tres pisos, cuatro balcones, ventanas de madera, y está totalmente abandonada.

El techo de teja está punto de colapsar y los cuartos malolientes están asediados por mendigos. Esas casas, plazas, calles del Centro Histórico fueron escenarios de batallas, conspiraciones y de la emanacipación que marcó el destino de la capital y del país.

