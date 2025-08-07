El hogar de Manuela Cañizares fue el punto clave de la rebelión del 10 de Agosto

La más emblemática está en las calles García Moreno y Espejo, junto a la Catedral Metropolitana, a 30 metros de la entrada secundaria del Palacio de Carondelet. Es la casa parroquial El Sagrario, en donde vivía Manuela Cañzares, heroína del grito de la Independencia.

En esa casa, de dos pisos y cinco balcones con ventanas de madera, se reunieron la noche del 9 de agosto, 13 patriotas para proclamar la Independencia. Sus nombres constan en una placa colocada en 1891 durante el Gobierno de Antonio Flores. En otra placa, se resalta el liderazgo que tuvo Cañizares para impulsar la destitución del presidente de la Real Audiencia e instalar una Junta Soberana.

La casa conserva su estructura colonial, sus paredes de adobe y sus dos patios. Es uno de los sitios más visitados del Centro Histórico en donde funciona un restaurante y locales comerciales.

Fernando Jurado Noboa, que ha escrito en 13 tomos la historia de esas calles, casas y gente del Centro Histórico, desde 1534, resalta el valor de la casa de Cañizares, como vestigio colonial.

Dos cuadras al norte está la casa que fue de Juan de Dios Morales, secretario de la Junta. En la esquina de las calles Venezuela y Mejía, se conserva la estructura original de un subsuelo, dos pisos, paredes de adobe, vigas de madera.

Está a cargo del Municipio de Quito y allí funcionan la Secretaria de Educación, auditoría y Dirección Tributaria del Concejo. Una placa devela la importancia de esa edificación con los nombres de los propietarios desde que fue construída.

