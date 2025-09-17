Ecuador
17 sep 2025 , 21:15

Ecuador: una década sin prevención antidrogas

El desmantelamiento de entidades como Consep y la Secretaría Técnica de Drogas ha dejado un vacío de información.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Bessy Granja
Canal WhatsApp
Newsletter

Ecuador enfrenta una crisis de salud pública. Drogas adulteradas con sustancias letales circulan sin control. El desmantelamiento de entidades como el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) ha dejado un vacío de información. No hay datos actualizados, no hay análisis de laboratorio y las políticas de prevención son inexistentes.

Mientras la guerra contra el narcotráfico y las pandillas acapara toda la atención y los recursos del Estado, las políticas de prevención y reducción de daños ante el consumo de drogas parecen desvanecerse.

Lea también: Fentanilo y mezclas tóxicas, la amenaza oculta del consumo de drogas en Ecuador

Desde hace una década, Ecuador avanza a ciegas en esta batalla. Su último mapa para entender el problema data de 2014, cuando el extinto Consep publicó su última encuesta nacional. En ese entonces, la marihuana era la droga ilícita más consumida. Hoy, el Estado no tiene idea clara de qué sustancias circulan realmente.

Rodrigo Véliz, exsecretario ejecutivo del Consep: “Ecuador vive un apagón epidemiológico, no tenemos un organismo que se encargue de hacer investigaciones. Qué tipo de drogas están en el mercado, quiénes son los consumidores, su perfil, si son estudiantes".

En 2015, el Gobierno de Rafael Correa reemplazó al Consep con la Seted. Tres años después, el expresidente Lenín Moreno la cerró argumentando una optimización del gasto público.

Para la experta en seguridad Carla Álvarez, su desmantelamiento creó un vacío que perdura. "Necesitamos que existan políticas efectivas de prevención y eso necesita otras estrategias, que no son la cárcel ni la policía y con ello debatir otras estrategias, pero hace una década que no hacemos esto", señala Álvarez.

Revise además: Policía decomisa cerca de una tonelada de cocaína que iba a Barcelona, España

Tras el cierre de la Seted, sus responsabilidades se fragmentaron entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Policía Nacional.

En 2023, el MSP anunció una inversión de USD 27 millones para una estrategia integral. Sin embargo, a la fecha, no se sabe qué ocurrió con ese proyecto. Ecuavisa solicitó información al MSP, a la Comandancia General de la Policía y al Ministerio del Interior para ampliar este tema. Ninguna de estas instituciones proporcionó una respuesta a los cuestionamientos.

Temas
narcotráfico
drogas
adicciones
Rafael Correa
Lenín Moreno
Noticias
Recomendadas