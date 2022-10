Por problemas en los turnos, quiteños acuden a otros GAD para la revisión vehicular

Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) refieren que, hasta el 21 de octubre del 2022, se registró un total de 196 036 automotores que aprobaron la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y 16 028 se encuentran en calidad de condicionados.

"Es importante señalar que 4 500 turnos se tramitan diariamente en los siete centros de RTV con los que cuenta Quito", indicó la entidad.

Letty Andrade, coordinadora general de registro y administración vehicular de la AMT, dijo que 153 837 ciudadanos concluyeron la matriculación con la obtención del permiso de circulación 2022. Las citas para la RTV, en el sistema, se van generando de manera progresiva, pero en la actualidad hay un ausentismo del 12%, el cual equivale a 34 153 de conductores que no asistieron.

Pese a ello, miles de usuarios de la capital cumplen con la Revisión Técnica Vehicular en los GAD de otros cantones o provincias aledañas. La mañana del sábado, cientos de personas acudieron al centro de revisión Verify Car Mejía que atiende un promedio de 158 automotores por día.

Su administradora, Eyleen Esmeraldas, manifestó que el 70% de usuarios proviene de Quito. "Los usuarios nos comentan que el tema de la revisión en la capital es terrible. No hay turnos, el servicio no es bueno y les hacen esperar mucho tiempo. Al principio nos contaron que tenían problemas en la entrega de los adhesivos".

Desde septiembre se abrió un nuevo centro de revisión técnica vehicular en la zona de Cutuglahua, la cual también pertenece al cantón Mejía y se ubica en el extremo sur de la ciudad.

En las afueras del centro de revisión en Mejía, gente de Quito hizo fila para cumplir con el trámite la mañana del sábado. "En Quito está imposible, uno se mete en la computadora y no hay turnos. Me mandan para otro mes y tengo que hacer la RTV en octubre para que no me hagan recargos", dijo Marco Reascos, chofer de transporte escolar.

El taxista Manuel Idrobo dijo que el sistema informático en la capital está saturado. "Me dice que ha mejorado el servicio en Quito, pero mejor opté por Machachi para estar tranquilo".

Manuel Cargua se quejó que en la ciudad tuvo problemas para hacer los trámite. "Intenté en tres ocasiones y me dan para dos o tres meses. Para uno es imposible trabajar".

