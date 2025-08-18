La presencia de plantas no nativas se duplica en Ecuador y amenazan la biodiversidad

Un grupo de científicos descubrió que el índice de especies vegetales no nativas se ha duplicado en el territorio continental de Ecuador, al registrar un total de 1 260 taxones (grupo de organismos emparentados) que suponen una amenaza significativa para la biodiversidad local, según explicó este lunes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

A lo largo de los años, el incremento de especies invasoras no autóctonas generó el 60 % de las extinciones globales documentadas, advirtió la institución científica.

Para el Inabio, estos estudios permiten avanzar en la gestión ante las invasiones biológicas en Ecuador a través de la detección temprana y la priorización de especies.

El estudio fue desarrollado por investigadores de varias instituciones, como la Universidad Espíritu Santo (UEES), de Guayaquil (Ecuador); el Inabio; la Universidad de Loja (Ecuador); el Institut Botànic de Barcelona (España) y la Universidad de Edimburgo (Escocia), entre otras.