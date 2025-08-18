Clima: Cielo parcialmente nublado en Quito, Guayaquil y Cuenca, según Inamhi

Este lunes 18 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 29 °C.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 24 °C.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 16 °C y máximas de 33 °C.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 27 °C.

