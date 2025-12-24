Largas filas y hornos sin pausa en la previa de Nochebuena

A pocas horas de la Nochebuena, los hornos trabajan sin pausa en locales de Guayaquil, Quito y Cuenca, donde cientos de familias buscan asegurar la cena navideña. La alta demanda de pavos y piernas de chancho activa una intensa jornada comercial, marcada por largas filas y opciones ajustadas al presupuesto familiar.

Desde tempranas horas de este miércoles 24 de diciembre, la fila avanza lentamente y nadie quiere perder su turno. En un local del sur de Guayaquil, decenas de personas llegan con bandejas térmicas para adquirir piernas de chancho y pavos hornados para la cena de esta noche.

Verónica Villamar acudió junto a su hijo para comprar una pierna de chancho destinada a 15 personas, una tradición que, según asegura, le permite ahorrar tiempo en casa. "Para atender a la familia, porque no la tengo que cocinar yo, entonces ya vengo derechito aquí. Quiero que no me coja la fila", comentó.

Aunque el presupuesto está más ajustado, muchos coinciden en que la cena navideña no se negocia. "La verdad es que no sé, unos 60 o 70 dólares, algo de lo que cueste", señaló un ciudadano.

Mientras la fila crece en los exteriores, al interior los hornos funcionan sin parar, con decenas de piernas y pavos que salen constantemente. Los administradores han extendido los horarios para atender la alta demanda de clientes, quienes adquieren las piezas completas o en tarrinas. Incluso, hay quienes salen con la cena completa.

Roxanna Molina, administradora del local El Sabrosón, explicó que muchos clientes buscan una solución integral. "Vienen y nos dicen: deme el arroz, deme el mote, deme la salsa, deme todo. Les damos todo listo. Si es una familia pequeña, puede llevar relleno, pavo, arroz y todas las salsas desde 45 dólares, 50 en adelante", detalló.

En los exteriores, el movimiento también beneficia al comercio informal, donde se ofertan pavos enteros, por porciones y relleno navideño.

Este dinamismo se replica en otras ciudades. En Cuenca, en el local de Martha Molina, las reservas se multiplicaron desde finales de noviembre y, en una jornada como esta, pueden superar las 600 piezas entre pavo y chancho, que salen de sus 13 hornos. "Para esta temporada he tenido que incrementar personal. Estoy más o menos con unas 18 personas", indicó la propietaria.

En Quito, panaderías y locales tradicionales también registran alta demanda, aunque con compras más planificadas. En un establecimiento visitado por Ecuavisa, el adobo de los pavos inició desde el domingo.

Así se vive este 24 de diciembre: con trabajo intenso, largas filas y una economía que se activa en la antesala de la celebración navideña.