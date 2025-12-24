Ecuavisa se viste de gala: Una Navidad inolvidable junto a Andrea Bocelli y Amigos

Esta Nochebuena, la pantalla de Ecuavisa se transformará en un escenario de ensueño para recibir al tenor más querido del mundo.

En un esfuerzo por llevar un mensaje de unión y esperanza a cada rincón del país, el canal invita a todas las familias ecuatorianas a disfrutar del Concierto de Navidad con Andrea Bocelli y Amigos.

Bajo el inspirador lema "La música nos reúne para recordarnos lo más importante: el amor de la familia y amigos", este especial televisivo no es solo un concierto, sino una experiencia diseñada para elevar el espíritu navideño.

Lea: Miles de personas abarrotan la plaza de San Pedro para el inédito concierto con Karol G

Andrea Bocelli, acompañado de invitados especiales de talla internacional, interpretará un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye los clásicos más emotivos de la temporada.

Para que no te pierdas ni un segundo de esta gala musical, aquí tienes los datos clave: